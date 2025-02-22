السبت 22 فبراير 2025
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رياضة

جماهير الأهلي توجه رسالة للاعبي الفريق قبل مباراة الزمالك

الأهلي
الأهلي

 حرصت جماهير النادي الأهلي على توجيه رسالة للاعبي الفريق، وذلك قبل انطلاق مباراة الأحمر أمام الزمالك المقرر لها اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الممتاز

ورفع جماهير النادي الأهلي لافتة تحمل عباراة: اعتاد على خوض العوائق.. ليقضي على كل المعارك. 

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل القلعة الحمراء للمباراة المرتقبة أمام الزمالك والتي تقام اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك كالتالي: 

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، رامي ربيعة، أشرف داري، أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، احمد رضا، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، جراديشار.

وجاءت غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة كالتالي:  

 يحيى عطية الله – ياسر إبراهيم – رضا سليم – محمد مجدي أفشة – كريم فؤاد – علي معلول - مصطفى مخلوف – خالد عبد الفتاح – طاهر محمد طاهر – سمير محمد – عمر كمال عبد الواحد. 

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 

 ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته اليوم مع نادي الزمالك في مباراة القمة، في السابعة مساء اليوم السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الأهلي النادي الأهلي الدوري الممتاز

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