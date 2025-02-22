استقبال حافل من جماهير الأهلي لـ أشرف بن شرقي قبل القمة أمام الزمالك (فيديو)

استقبلت جماهير النادي الأهلي في مدرجات استاد القاهرة، أشرف بن شرقي لاعب الفريق، بهتافات خاصة، قبل مواجهة الزمالك التي تقام اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ورددت جماهير الأهلي هتافات: “أنا غاوي أنا غاوي.. أشرف بن شرقي أهلاوي”، ليتوجه اللاعب في اتجاه الجماهير ويوجه لهم التحية.

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل القلعة الحمراء للمباراة المرتقبة أمام الزمالك والتي تقام اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي أمام الزمالك كل من: وسام أبو على - عمرو السولية - كريم وليد - عمر الساعي - مصطفى العش - محمد هاني - مصطفى شوبير - كريم الدبيس - أشرف بن شرقي.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، رامي ربيعة، أشرف داري، أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية، احمد رضا، محمد عبد الله

خط الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، جراديشار

وجاءت غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة كالتالي:

يحيى عطية الله – ياسر إبراهيم – رضا سليم – محمد مجدي أفشة – كريم فؤاد – علي معلول - مصطفى مخلوف – خالد عبد الفتاح – طاهر محمد طاهر – سمير محمد – عمر كمال عبد الواحد.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته اليوم مع نادي الزمالك في مباراة القمة، في السابعة مساء اليوم السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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