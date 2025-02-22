محمد صلاح: مواجهة مانشستر سيتي صعبة ولديهم أفضل مدرب في العالم

أكد محمد صلاح نجم ليفربول، أن المواجهات مع مانشستر سيتي تكون دائمًا صعبة، متوقعًا ألا تختلف زيارة فريقه إلى ملعب الاتحاد غدا الأحد، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز عن سابقاتها.

صلاح يؤكد على صعوبة مواجهة مانشستر سيتي

ويدخل ليفربول المواجهة وهو متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 17 نقطة عن سيتي، على الرغم من أن رجال بيب جوارديولا لديهم مباراة مؤجلة.

وقال صلاح، قبل المباراة لموقع ليفربول: "ستكون مباراة صعبة، فنحن نلعب خارج ملعبنا أمام مانشستر سيتي، وهم دائمًا المرشحون للفوز على أرضهم. لكننا سنذهب إلى هناك ونبذل قصارى جهدنا".



وأضاف: "السيتي سيظل السيتي. لديهم أحد أعظم المدربين في التاريخ، ويمتلكون لاعبين رائعين. لقد لعبوا على أعلى مستوى لسنوات عديدة وفازوا بكل شيء ممكن. يمكنهم الفوز بأي مباراة في أي لحظة".

وتابع: "لذلك، أعتقد أن المباراة ستكون صعبة للغاية. لديهم ميزة اللعب على أرضهم، كما أن لديهم لاعبين يتمتعون بالخبرة. نحن بحاجة إلى البقاء هادئين وتجربة الفوز".

وعن استمراريته في القمة رغم بلوغه 32 عامًا، قال صلاح: "الأمر ممتع، لكنه مختلف الآن. أراه بطريقة مختلفة لأنني أصبحت أكثر خبرة".

وأردف: "عندما تكون أحد اللاعبين الكبار في الفريق، لا يجب أن تهتم فقط بما يحدث داخل الملعب. عندما أتيت إلى هنا في العام الأول، كنت أفكر فقط في اللعب، وليس في زملائي، لكن الآن، على سبيل المثال، كنت في غرفة الملابس مبكرًا، وجاء فيرجيل فان دايك بعدي، وكنا نتحدث عن مباراة فيلا، وأننا لسنا سعداء بالنتيجة، ونتناقش حول ما يمكن تحسينه وتغييره. الأمور تتغير مع مرور الوقت".

وصنع صلاح 20 تمريرة حاسمة بكافة المسابقات هذا الموسم، ما يعكس تطور رؤيته للملعب وتكيفه مع أسلوب زملائه، وحول ذلك قال: "أحاول الآن دراسة أسلوب زملائي في اللعب وليس فقط أسلوبي. في الماضي، كنت أركز فقط على أدائي، وكان عليهم التكيف معي".

وواصل: "الآن، إذا كنت تريد التطور، عليك أن تتكيف مع طريقة لعبهم. أشاهدهم في التدريبات والمباريات، وأحيانًا أعود إلى المنزل لمشاهدة مقاطع الفيديو وتحليل تحركاتهم. أحتاج إلى ضبط أسلوبي وفقًا لطريقة لعبهم، وهذا ساعدني في التطور كثيرًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.