مانشستر يونايتد ينتزع تعادلا صعبا أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي (فيديو)

قلب فريق مانشستر يونايتد الطاولة في مباراته المثيرة أمام إيفرتون بالتعادل 2-2 في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت، في الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب جوديسون بارك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إيفرتون بهدفين دون رد.

وأحرز الهدف الأول بيتو في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 رااااااااااااائع!



برونو فيرنانديز يسجل هدف جميل جدًا



مانشستر يونايتد 1-2 ايفرتون

pic.twitter.com/e1xGV1oRnA — عمرو (@bt3) February 22, 2025

واضاف عبدالله دوكوري الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة 33.

بينما أحرز أهداف مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز في الدقيقة 72.

واحرز مانويل أوجارت هدف التعادل في الدقيقة 80.

وتراجع حكم المباراة عن قراره باحتساب ركلة جزاء لإيفرتون بعد العودة لتقنية الفار مع الدقائق الأخيرة من اللقاء.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

تشكيل إيفرتون أمام مانشستر يونايتد

وكان مانشستر يونايتد قد خسر من توتنهام بهدف نظيف في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي.

ترتيب إيفرتون ومانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بعد أن خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز في 8 مباريات والتعادل 6 والخسارة 12، وأحرز لاعبوه 30 هدفًا واستقبلوا 37 هدفا.



بينما يحتل إيفرتون المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بعد أن خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز في 7 مباريات والتعادل 10 والخسارة فى مثلهما، وأحرز لاعبوه 29 هدفًا واستقبلوا 32 هدفا.

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