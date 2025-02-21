مانشستر يونايتد ضد سوسيداد، نتائج قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي

قرعة الدوري الأوروبي، أجريت مراسم قرعة دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي 2025 بالنظام الحديث بمدينة نيون السويسرية.

قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

أوليمبياكوس اليوناني ضد بودو جليمت النرويجي

فنربخشة التركي ضد رينجرز الاسكتلندي

أياكس الهولندي ضد فرانكفورت الألماني

إف سي إس بي الروماني ضد ليون الفرنسي

ألكمار الهولندي ضد توتنهام الإنجليزي

ريال سوسييداد الإسباني ضد مانشستر يونايتد

فيكتوريا بلزن التشيكي ضد لاتسيو الإيطالي

روما الإيطالي ضد أتليتيك بلباو الإسباني



القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي



تم بث القرعة اليوم عبر قنوات بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد قام بتغيير نظام الدوري الأوروبي على غرار بطولة دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

وتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16 بشكل مباشر، في حين خاض أصحاب المراكز بين 9 و24 مرحلة الملحق، على هيئة مباراتي ذهابًا وإيابًا وأسفرت عن تأهل 8 فرق أخرى.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم 6 مارس المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب يوم 13 من الشهر نفسه.

الفرق المتأهلة مباشرة لدور الـ16 من الدوري الأوروبي



لاتسيو، أتلتيك بلباو، مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير، آينتراخت فرانكفورت، ليون، أولمبياكوس، جلاسكو رينجرز.

الفرق المتأهلة من ملحق دور الـ16 في الدوري الأوروبي



بودو جليمت.

ستيوا بوخارست.

ألكمار.

روما.

أياكس أمستردام.

ريال سوسيداد.

فيكتوريا بلزن.

فناربخشة.

وانتهت منافسات ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، في نظامها الجديد، لموسم 2024 /25.

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