الأحد 19 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "القوة الناعمة وبناء الإنسان"

المخرج خالد جلال،
المخرج خالد جلال، فيتو

تنظم وزارة الثقافة من خلال قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "القوة الناعمة وبناء الإنسان"، فى السابعة من مساء يوم الخميس ٢٣ يناير الجاري بمركز الهناجر للفنون. 

ملتقى الهناجر الثقافي 

ويتحدث فى الملتقى الدكتورة سلوى ثابت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري جامعة الزقازيق، الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى دراية للسياسات العامة ودراسات التنمية، الشاعر صلاح محمد علي شيخ الشعراء، الشاعر القدير أحمد جاد عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر ورئيس لجنة حماية اللغة بالاتحاد. 

وتدير الملتقى الناقدة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الغنائية لكبار نجوم الطرب فى مصر، يشدو بها المطرب الكبير محمود درويش بمصاحبة فرقة كنوز الموسيقية. 

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