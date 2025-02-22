السبت 22 فبراير 2025
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رياضة

الدوري الإنجليزي، وست هام يتقدم على آرسنال بهدف في الشوط الأول

ارسنال ووست هام
ارسنال ووست هام

تقدم فريق وست هام يونايتد على نظيره آرسنال بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، في الأسبوع الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي، فى إستاد الإمارات.

جاء هدف وست هام عن طريق جارود بوين في الدقيقة 43.

تشكيل ارسنال ضد وست هام 

وجاء تشكيل ارسنال ضد وست هام كالتالي:

"رايا، تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري، بارتي، رايس، أوديجارد، نوانيري، تروسارد، ميرينو".
 

تشكيل وست هام ضد ارسنال

فيما بدأ وست هام كالتالي:

"أريولا، وان بيساكا، توديبو، كيلمان، كريسويل، سكارلز، ألفاريز، وارد براوس، سوتشيك، بووين، قدوس".
 

وفاز أرسنال على وست هام يونايتد في المباراة الماضية بنتيجة 5-2، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل نادي أرسنال في المركز الثاني برصيد 53 في بطولة الدوري الإنجليزي، أما وست هام فحل في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

 

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