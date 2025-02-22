السبت 22 فبراير 2025
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حوادث

التصريح بدفن شخص توفي في حادث بالسلام والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين

اسعاف
اسعاف

صرحت نيابة السلام بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق القادم من بلبيس اتجاه الأربعين بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة، بينما أصيب شخصان آخران.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ووجود إصابات.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين تم نقلهما إلى مستشفى السلام التخصصي لتلقي العلاج.

تم رفع آثار الحادث من الطريق، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين للاستماع إلى أقوالهم.

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أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة شرطة النجدة

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