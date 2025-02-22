السبت 22 فبراير 2025
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خارج الحدود

القيادة المركزية الأمريكية تعلن مسئوليتها عن استهداف قيادي في حراس الدين بإدلب

مقاتلة أمريكية
مقاتلة أمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن تبنيها للغارة الجوية التي استهدفت قياديًا بارزًا في تنظيم "حراس الدين" في إدلب، شمال غربي سوريا، يوم الجمعة.

غارة أمريكية على إدلب

 

وأوضحت "سينتكوم" في بيان صدر اليوم، أن قواتها نفّذت غارة دقيقة بطائرة مسيّرة، أسفرت عن مقتل وسيم تحسين بيرقدار، الذي وصفته بأنه "أحد كبار القادة في منظمة (حراس الدين) الإرهابية التابعة لتنظيم (القاعدة)".

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وأكدت القيادة الأمريكية أن استهداف بيرقدار يأتي ضمن جهودها المستمرة للقضاء على التهديدات الإرهابية في المنطقة، مشيرةً إلى أن التنظيم كان يخطط لعمليات تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

أمريكا تستهدف قيادي في تنظيم حراس الدين

ويعد تنظيم "حراس الدين" أحد الفصائل الجهادية الناشطة في سوريا، ويعمل كفرع تابع لتنظيم "القاعدة". وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت قادة التنظيم عدة مرات خلال السنوات الماضية، في إطار حملتها لمكافحة الإرهاب في سوريا.

ولم تصدر بعد أي تعليقات رسمية من قبل الفصائل المسلحة في إدلب حول الغارة، في حين تواصل الولايات المتحدة مراقبة تحركات الجماعات المصنفة على لوائح الإرهاب الدولية.

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أمريكا تنظيم حراس الدين إدلب سوريا القيادة المركزية الامريكية

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