الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في هذه المجالات

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عزمه تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في عدد من المجالات

وتنص مسودة الإعلان، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، على أن المجلس الأوروبي قرر تعليق عدد من الإجراءات التقييدية في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار إضافة إلى تسهيل التحويلات المالية والمصرفية المرتبطة بها.

وأضافت المسودة: "في إطار نهج تدريجي وفي خطوة مقبلة، سيقيّم المجلس ما إذا كان سيعلق المزيد من الإجراءات التقييدية، وسيواصل التحقق من أن التعليق سيظل سديدًا بناء على متابعة وثيقة للوضع في البلاد".

رفع العقوبات عن سوريا خلال اجتماع يعقد في بروكسل

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا خلال اجتماع يعقد في بروكسل.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام.

وبدورها، أشارت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى أن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا من أجل إعادة البلاد واقتصادها إلى مسارهما الطبيعي.

وأكدت أن على "الإدارة الجديدة إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات".

واعتبرت أن من الضروري أن يتحسن واقع الكهرباء في سوريا لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري.

تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا

ودعت 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.