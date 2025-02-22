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الأمن يكشف لغز العثور على جثتين في قنا

الأمن يكشف لغز العثور
الأمن يكشف لغز العثور علي جثتين في قنا

كشفت الاجهزة الأمنية، بمديرية أمن قنا، لغز العثور على جثتي شخصين بهما صعق كهربائي في ظروف غامضة بأحد شوارع مدينة الوقف، شمال محافظة قنا، وتم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي.

حيث تبين قيامهما بسرقة أسلاك محول كهربائي بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي.

تفاصيل البلاغ بقنا

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة الوقف مفاده ورود بلاغ بالعثور على جثتي عاملين في إحدى شوارع المدينة وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى.

وبعد الفحص تبين العثور على جثتي م.، يبلغ من العمر 30 عامًا، عامل، من الوقف، وز.ع، يبلغ من العمر 42 عامًا، من الشيخ علي، بهما صعق كهربائي في ظروف غامضة وتُجرى التحقيقات للكشف عن مكان الواقعة والسبب.

وتم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

 

 

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