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ثقافة وفنون

"بضع ساعات في يوم ما"، آخر تحديث لإيرادات الفيلم بالسينمات

فيلم بضع ساعات في
فيلم بضع ساعات في يوم ما، فيتو

حل فيلم “بضع ساعات في يوم ما” أمس الجمعة، في المركز الثالث بترتيب إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، وذلك بعد كل من فيلم “الدشاش”، وفيلم “الهنا اللي أنا فيه”. 

إيرادات فيلم بضع ساعات في يوم ما 

وحقق الفيلم في دور العرض أمس 804 آلاف و690 جنيها ليأتي ثالثا من حيث إيرادات الجمعة. 

فيلم بضع ساعات في يوم ما

وفيلم “بضع ساعات في يوم ما” مأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق والتي تحمل نفس الاسم، وتدور أحداث العمل في جو من الإثارة والتشويق خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

ويتناول العمل مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة، ولكنَّ هناك رابطًا يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

أبطال فيلم بضع ساعات في يوم ما 

وفيلم “بضع ساعات في يوم ما” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم: مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني، ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، العمل من تأليف محمد صادق ومأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم وإخراج عثمان أبو لبن.

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