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رياضة

بالأرقام، محمد صلاح شبح يطارد جوارديولا في مواجهات مانشستر سيتي ضد ليفربول

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يحل فريق ليفربول بقيادة هدافه محمد صلاح ضيفا ثقيلا على نظيره مانشستر سيتي، غدا الأحد، في ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، غدا الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

أرقام محمد صلاح شبح يطارد جوارديولا

وتمثل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول تحديًا خاصًّا للنحم الدولي المصري محمد صلاح هداف الريدز، الذي يملك سجلًّا مميزًا أمام السيتيزينز تحت قيادة بيب جوارديولا.

فمنذ وصول المدرب الإسباني إلى مانشستر سيتي، ساهم محمد صلاح بـ 13 هدفًا ضدهم، سجل 8 أهداف وصنع 5، ليكون أكثر لاعب يؤثر في شباك السيتي في هذه الفترة. فقط ستيفن جيرارد (14 هدفًا) يتفوق عليه في تاريخ مواجهات الفريقين في البريميرليج.

أرقام مانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

أما مانشستر سيتي، فسيدخل اللقاء بعد هزيمة ثقيلة أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا، وهي أول مرة يودع فيها جوارديولا المسابقة قبل دور الـ16 منذ 16 عامًا.

لكن في مسابقة البريميرليج، استعاد الفريق عافيته، حيث جمع 17 نقطة منذ أعياد الميلاد، وهو ثاني أفضل سجل بعد ليفربول وأرسنال.

في المباراة الأخيرة، سحق مانشستر سيتي نيوكاسل يونايتد 4-0، في لقاء شهد تألق الوافد الجديد عمر مرموش، الذي سجل هاتريك في 33 دقيقة فقط، ليصبح ثاني أسرع لاعب يسجل ثلاثية مع السيتي بعد كيفين دي بروين ضد وولفرهامبتون في 2022 (24 دقيقة).

كما قدم لاعب الوسط الشاب نيكو جونزاليس أداءً لافتًا، حيث أكمل 100 تمريرة صحيحة في أول ظهور له في البريميرليج، وهو ثاني أعلى رقم للاعب خط وسط في أول مباراة له بالدوري منذ 2003.

كما لم يخسر السيتي سوى مباراة واحدة فقط من آخر 15 مواجهة على ملعب الاتحاد ضد ليفربول، حيث حقق 8 انتصارات و6 تعادلات منذ عام 2015.

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