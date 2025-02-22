رئيس الوزراء يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية لتعزيز مجالات التعاون المشترك

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مطار القاهرة الدولي، مُتوجهًا إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

زيارة رئيس مجلس الوزراء الي الكويت

ومن المُقرر أن يتضمن جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء إلى الكويت عقد لقاءات ثنائية مع عددٍ من المسئولين الكويتيين رفيعي المستوى؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

وخلال الزيارة، سيترأس الدكتور مصطفى مدبولي وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، جلسة مباحثات؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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