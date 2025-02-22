إيفرتون يزيد أوجاع مانشستر يونايتد في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي (فيديو)

تقدم فريق إيفرتون بهدفين على نظيره مانشستر يونايتد، اليوم السبت، في الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب جوديسون بارك.

وأحرز الهدف الأول بيتو في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

BETO OPENS THE SCORE VS MANCHESTER UNITED !!!!!



pic.twitter.com/EL9xFZjFG2 — Janty (@CFC_Janty) February 22, 2025

واضاف عبدالله دوكوري الهدف الثاني لايفرتون في الدقيقة 33.

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هدف ثاني! ايفرتون يضرب مانشستر يونايتد مجددًا!



عبدالله دوكوري يسجل هدف ثاني



ايفرتون 2-0 مانشستر يونايتد

pic.twitter.com/Of8Jk6CiUB — عمرو (@bt3) February 22, 2025

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

تشكيل إيفرتون أمام مانشستر يونايتد

وكان مانشستر يونايتد قد خسر من توتنهام بهدف نظيف في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي.

وبدأت مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة و12:30 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر قنوات: -

beIN Sports HD 1

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

ترتيب إيفرتون ومانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بعد أن خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز في 8 مباريات والتعادل 5 والخسارة 12، وأحرز لاعبوه 28 هدفًا واستقبلوا 35 هدفا.



بينما يحتل إيفرتون المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بعد أن خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز في 7 مباريات والتعادل 9 والخسارة فى مثلهما، وأحرز لاعبوه 27 هدفًا واستقبلوا 31 هدفا.

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