السبت 22 فبراير 2025
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رياضة

إيفرتون يزيد أوجاع مانشستر يونايتد في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي (فيديو)

فريق ايفرتون،فيتو
فريق ايفرتون،فيتو

تقدم  فريق إيفرتون بهدفين على  نظيره مانشستر يونايتد، اليوم السبت، في الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب جوديسون بارك.

وأحرز الهدف الأول بيتو في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

 

 

واضاف عبدالله دوكوري الهدف الثاني لايفرتون في الدقيقة 33.

 

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون 

تشكيل إيفرتون أمام مانشستر يونايتد 

وكان مانشستر يونايتد قد خسر من توتنهام بهدف نظيف في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي.

 

 

 

وبدأت مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة و12:30 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر قنوات: - 

beIN Sports HD 1    
SuperSport Maximo 1
beIN Sports HD 1 English

 

ترتيب إيفرتون ومانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بعد أن خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز في 8 مباريات والتعادل 5 والخسارة 12، وأحرز لاعبوه 28 هدفًا واستقبلوا 35 هدفا.


بينما يحتل إيفرتون المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بعد أن خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز في 7 مباريات والتعادل 9 والخسارة فى مثلهما، وأحرز لاعبوه 27 هدفًا واستقبلوا 31 هدفا.

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