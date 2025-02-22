السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل والدة طفل الألف مسكن والمتسولة

النيابة العامة
النيابة العامة

أمرت نيابة النزهة بإخلاء سبيل والدة طفل الألف مسكن والمتسولة. 

بدأت الحادثة عندما عثر الأهالي على طفل يبلغ من العمر حوالي خمس سنوات، يجلس بمفرده في الشارع، بينما كانت سيدة - اشتُبه في كونها متسولة - بالقرب منه، أثار المشهد ريبة المواطنين، ما دفع أحدهم إلى إبلاغ الشرطة، التي تحركت على الفور لمعاينة الوضع والتحقيق في ملابسات وجود الطفل في هذا المكان دون مرافق.


وبسؤال السيدة المشتبه بها، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع، تبين أن الطفل لم يكن ضحية اختطاف، كما زعمت بعض الشهادات الأولية.


وكشفت التحريات الأمنية أن الطفل ينتمي إلى أسرة مفككة، حيث يعيش مع والدته التي انفصلت عن والده منذ فترة، وقد اعتادت تركه هو وشقيقته لساعات طويلة في الشارع دون رقابة.

استدعاء والد طفل الألف مسكن 

واستدعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة والد الطفل للاستماع إلى إفادته، حيث أكد أنه منفصل عن زوجته ولا يعلم شيئًا عن تصرفاتها اليومية أو ظروف معيشة طفليه.


وأفاد والد طفل الألف مسكن بأنه لم يكن على علم بتركهما في الشارع بمفردهما.


تبرئة السيدة المشتبه بها

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن السيدة المتهمة لا علاقة لها بأي محاولة خطف، وأن وجودها بالمكان كان محض صدفة.

 

وقالت السيدة: إنها عثرت على الطفل يلهو في الميدان ولا يوجد أحد معه، فقامت باصطحابه والجلوس به بجوارها حتى لا يضل الطريق، أو يسقط فى قبضة الخارجين عن القانون.

وتحفظ رجال المباحث على والدة طفل الألف مسكن، وتسليم الطفل إلى والده بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة النزهة طفل الألف مسكن والد طفل الألف مسكن

مواد متعلقة

تسليم طفل الألف مسكن إلى والده

لغز طفل الألف مسكن صرخة في وجه الإهمال الأسري، وخبير قانوني يكشف عقوبة والدته

الأكثر قراءة

عرض مهين، ليفربول يصدم محمد صلاح بقرار جديد في ملف تجديد عقده

أسير إسرائيلي يقبل رأس قسامي يثير الجدل، والنشطاء: مشهد تاريخي يصيب نتنياهو بالجلطة (فيديو)

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 22 فبراير 2025

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة (آخر تحديث)

غيابات الأهلي أمام الزمالك اليوم

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

محامٍ يكشف تفاصيل إغماء سيدة بعد رؤيتها لـ سفاح المعمورة

منوعات

المزيد

روبوت مطوّر بعضلات اصطناعية يثير الدهشة والجدل (فيديو)

الصين تخطط لجمع عينات من كويكب "2016 HO3"

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

انهيار مبنى بسبب حريق ضخم في الأرجنتين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا عن سلامة الغذاء

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يا باغي الخير أقبِل، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أفطرت أيامًا في رمضان الماضي ولم أقضها حتى الآن، ماذا أفعل إن دخل عليَّ الشهر الكريم؟

ما هي الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان؟

المزيد
الجريدة الرسمية