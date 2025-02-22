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رياضة

قائد باريس سان جيرمان يحذر ليفربول من أهم أسلحة فريقه

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

 علق المدافع الدولي البرازيلي ماركينيوس قائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على وقوع فريقه في مواجهة ليفربول الإنجليزي، في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

ماركينيوس يحذر ليفربول من ملعب حديقة الأمراء 

وقال ماركينيوس عبر قناة "PSG TV": "نشكر جماهيرنا دائما على الدعم والمساندة في كل الأحوال، وفي ملعبنا من الصعب على أي فريق أن يفرض نفسه علينا، لأن جماهيرنا مصدر قوتنا، وأثق أنه سيكون لهم دور في سعينا لتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب تعزز من حظوظنا في مباراة العودة، ومن جانبنا سنحاول أن نبذل أقصى جهد".

وأضاف قائد باريس سان جيرمان: "من يريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عليه أن يخوض مواجهات رائعة ويلعب ضد الكبار، ونحن جاهزون لمواجهة ليفربول، إنه فريق عريق ويتمتع بخبرات كبيرة في دوري الأبطال".

وتابع ماركينيوس: "فريقنا بحالة فنية رائعة خلال الفترة الأخيرة، ونتسم بالروح الجماعية، وهو ما نجح في غرسه المدرب لويس إنريكي، ونخوض كل المباريات بأقصى قوة سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا".

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