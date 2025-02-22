مفاجأة، محمد صلاح يحصد نقاط أكثر من مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، في المساهمة تهديفيا في جميع اللقاء التي شارك بها مع الريدز هذا الموسم، حيث حصد نقاطًا لفريق أكثر مما حصدها مانشستر يونايتد، الذي يقدم موسما سيئا على كافة الأصعدة.

ولم يخسر الريدز ليفربول في 22 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنهم فقدوا نقاطًا في اثنتين من آخر ثلاث مباريات.

محمد صلاح وتألق تهديفي طوال هذا الموسم مع ليفربول

قدّم ليفربول أداءً متذبذبًا مؤخرًا، لكن محمد صلاح واصل تألقه المعتاد بمساهماته التهديفية الغزيرة.

بعد تسجيله هدفًا وصناعة آخر أمام أستون فيلا، يبدو أن النجم المصري يحصد النقاط لفريقه ليفربول أسبوعًا بعد أسبوع، وهو أمر تؤكده الإحصاءات.

محمد صلاح يساهم في حصد 31 نقطة

هدف محمد صلاح وصناعته في ملعب "فيلا بارك" تعني أنه ساهم بشكل مباشر في 31 نقطة لنادي ليفربول هذا الموسم، وهو أعلى عدد نقاط يحققه لاعب في الدوري الإنجليزي منذ جيمي فاردي مع ليستر سيتي في موسم 2015-2016 (32 نقطة).

كما أنه أعلى من عدد النقاط التي حصدها مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، الذي يحتل المركز الـ15 برصيد 29 نقطة بعد خوض 25 مباراة، فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5، وخسر 13 مواجهة.

وينتظر محمد صلاح تحقيق العديد من الأرقام القياسية عند مواجهة مانشستر سيتي، التي ستجمع بينهما غدًا الأحد، في قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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