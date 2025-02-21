تعليم قنا يعلن أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة "الإعلامي الصغير"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة "الإعلامي الصغير" التي ينظمها توجيه عام الصحافة والإعلام التربوي ضمن خطة النشاط للعام الدراسي الحالي 2024-2025م على مستوى المديرية.

أسماء الفائزين بقنا

حيث أسفرت نتيجة المسابقة عن فوز الطالب معاذ أشرف عبد الحميد مدرسة الشهيد محمود الأمين الابتدائية إدارة دشنا بالمركز الأول للمرحلة الابتدائية، وفوز الطالبة رودينا سليم حلمي عصر مدرسة اللغات الإعدادية بالألومنيوم إدارة نجع حمادى بالمركز الأول للمرحلة الإعدادية، بينما أحرزت الطالبة بسملة مصطفى أحمد أمين مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات إدارة قنا المركز الأول للمرحلة الثانوية، وتم تصعيد الطلاب الفائزون لتمثيل المديرية بالتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

مهارات الطلاب الإعلامية

أشاد هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بدور التوجيه العام للصحافة والإعلام التربوي في صقل مهارات الطلاب الإعلامية، مضيفًا أن تعليم قنا تزخر بالمواهب المتميزة التي تستحق كل الدعم والتشجيع،

كما وجه "وكيل الوزارة " الشكر، للإدارة العامة للأنشطة التربوية بالمديرية بقيادة سمية عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية ومحمود مرغنى موجه عام الصحافة والإعلام التربوي وموجهو الصحافة بجميع الإدارات التعليمية على الجهد المبذول للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والإدارات.

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