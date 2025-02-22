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رياضة

موعد مباراة أرسنال ووست هام بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فريق ارسنال،فيتو
فريق ارسنال،فيتو

 يواجه فريق أرسنال نظيره وست هام يونايتد، اليوم السبت، في الأسبوع الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي، فى إستاد الإمارات.

 

وفاز أرسنال على وست هام يونايتد في المباراة الماضية بنتيجة 5-2، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل نادي أرسنال في المركز الثاني برصيد 53 في بطولة الدوري الإنجليزي، أما وست هام فحل في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة أرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي


وتقام مباراة أرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة.
 

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي


وتذاع مباراة أرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي عبر قنوات: -

beIN Sports HD 1     
beIN Sports HD 1 English
Premier Sports 1 Ireland HD

ومن المنتظر أن يبدأ الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، مباراته أمام وست هام يونايتد بالثلاثي الهجومي؛ نوانيري وسترلينج وتروسارد.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام وست هام يونايتد


ومن المتوقع أن يبدأ أرسنال مباراته أمام وست هام يونايتد بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر- ويليام ساليبا- جابرييل سانتوس- لويس سكيلي.

وسط الملعب: مارتن أوديجارد- توماس بارتي- ديكلان رايس.

خط الهجوم: إيفان نوانيري- لياندرو تروسارد- رحيم سترلينج.

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