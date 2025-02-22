إقبال كثيف على معارض "أهلًا رمضان" في الجيزة (صور)

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، توافد المواطنين الكبير على معرض "أهلًا رمضان" المقام بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، والذي تم افتتاحه مؤخرًا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

معرض "أهلًا رمضان" في العمرانية

وأكد المحافظ أن معرض "أهلًا رمضان" في العمرانية يضم حوالي 100 باكية سلعية بمشاركة 60 عارضًا، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية، اللحوم، الدواجن، الملابس، ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة. وأضاف أن هذا المعرض يعد واحدًا من 28 معرضًا تم افتتاحها لتغطية مختلف قطاعات المحافظة.

كما شدد المحافظ على ضرورة استمرار دعم السلع الاستراتيجية والأساسية بالأسعار المخفضة، مع التأكيد على تزويد المعارض بالنواقص بشكل فوري لضمان توافر المنتجات للمواطنين.

تشكيل لجان رقابية وتفتيشية لمتابعة جودة السلع

وفي سياق متصل، أعلن المحافظ عن تشكيل لجان رقابية وتفتيشية لمتابعة جودة السلع والتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة داخل المعارض، بما يحقق الاستفادة الكاملة للمواطنين من التخفيضات التي تقدمها المبادرة.

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