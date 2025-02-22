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أسعار السلع في معارض وزارة الزراعة بمبادرة "أهلًا رمضان" بتخفيضات 30%

معارض وزارة الزراعة
معارض وزارة الزراعة

 أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار ضخ السلع الغذائية بأسعار مخفضة في معارض "أهلًا رمضان" المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة لضمان توافر احتياجات الأسر المصرية خلال شهر رمضان المبارك.

وافتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، معرضين للسلع الغذائية، ومستلزمات رمضان بنادى الزراعيين في الدقي ومركز البحوث الزراعية بالجيزة بتخفيضات 30%. 

أسعار بعض السلع في المعارض

وأكد اللواء أمجد سعدة، مستشار وزير الزراعة للشؤون المالية، أن الوزارة توفر السلع يوميًا بجودة عالية وأسعار تنافسية، لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن أسعار بعض السلع في المعارض التي تم افتتاحها اليوم جاءت كالتالي:

اللحوم البلدية: 280 جنيهًا للكيلو

الأرز البلدي: 24 جنيهًا للكيلو

الفول البلدي: 45 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا: 30 جنيهًا للكيلو

بيض المائدة: 150 جنيهًا للكرتونة

الدواجن المجمدة: 120 جنيهًا للكيلو

السمك البلطي: 70 جنيهًا للكيلو

السكر: 30 جنيهًا للكيلو

الجبن: 90 جنيهًا للكيلو

البطاطس: 5 جنيهات للكيلو

الطماطم: 5 جنيهات للكيلو

البصل: 5 جنيهات للكيلو

زيت الطعام: 60 جنيهًا للتر

المكرونة: 25 جنيهًا للكيلو

وأشار سعدة إلى أن هذه الأسعار تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع التأكيد على استمرار الوزارة في ضخ المزيد من المنتجات لضمان استقرار الأسواق.

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