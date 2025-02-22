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الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطلاب بالقاهرة

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج دفعة جديدة

 احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخريج دفعة جديدة من أبنائها الطلاب دفعة فبراير 2025 من كليات الهندسة والتكنولوجيا، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة والتكنولوجيا، و النقل الدولي واللوجستيات، و اللغة والإعلام، و القانون بفرع مصر الجديدة، و الدقي، والقرية الذكية.

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 هذا وقد شهد الحفل حضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور ياسر السنباطى نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب والدكتور حنان يوسف مساعد رئيس الأكاديمية لشؤون الإعلام والإتصال الإستراتيجي وعمداء الكليات الاستاذ الدكتور خالد السقطي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بمصر الجديدة،و  الدكتور محمد النشار عميد كلية اللغة والاعلام بمصر الجديدة،و الدكتورة مني فؤاد عميدة كلية الهندسة والتكنولوجيا بالقرية الذكية،و الدكتورة علياء يوسف عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية،و  الدكتور محمد الرواس عميد كلية الادارة والتكنولوجيا بالقرية الذكية،و الاستاذة الدكتورة إيمان إسماعيل عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالقرية الذكية،و  الدكتور ياسر الشامي عميد كلية اللغة والاعلام بالقرية الذكية،و الاستاذة الدكتورة رشا ابو الغيط عميدة كلية القانون بالقرية الذكية،والدكتور محمد رجب عميد كلية الادارة والتكنولوجيا بالدقي ولفيف متميزة من  أعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجين. حيث أقيم الحفل في قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية.

‎وفي كلمته خلال الحفل، أعرب  الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن سعادته وفخره بأبنائه الخريجين، مشيدًا بجهودهم وإنجازاتهم الأكاديمية، ومؤكدًا على حرص الأكاديمية على تقديم تعليم عالي الجودة يواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل.

‎واختُتم الحفل بتكريم الخريجين وسط أجواء احتفالية مميزة، عبر فيها الطلاب وأسرهم عن فرحتهم بهذا الإنجاز، متطلعين إلى مستقبل مشرق في مسيرتهم المهنية.

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الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كليات الهندسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار مصر الجديدة

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