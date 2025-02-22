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حوادث

تفاصيل مناظرة النيابة لجثة قتيل في الزاوية الحمراء

تفاصيل مناظرة النيابة
تفاصيل مناظرة النيابة لجثة قتيل في الزاوية الحمراء

 كشفت مناظرة نيابة شمال القاهرة لجثة شاب لقى مصرعه على يد عاطل أثناء مشاجرة بينهما في منطقة الزاوية الحمراء أنه في العقد الثالث من العمر.  

 

مقتل شاب بالزاوية الحمراء 

 وكان مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين ومقتل أحدهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وأضافت المناظرة أنه عثر بجثة المجني عليه على إصابات عبارة عن جروح قطعية عميقة بالبطن والصدر والوجه.

 

وبالفحص تبين العثور على شاب مقتول بالزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات بينهما، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل المجني عليه وأسقطه أرضا وسط بركة من الدماء مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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