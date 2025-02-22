السبت 22 فبراير 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد،فيتو
مانشستر يونايتد،فيتو

يواجه فريق إيفرتون نظيره مانشستر يونايتد، اليوم السبت، في الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب جوديسون بارك.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون 

تشكيل إيفرتون أمام مانشستر يونايتد 

وكان مانشستر يونايتد قد خسر من توتنهام بهدف نظيف في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي.

 

موعد مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

 

وتقام مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة و12:30 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر قنوات: - 

beIN Sports HD 1    
SuperSport Maximo 1
beIN Sports HD 1 English

 

ترتيب إيفرتون ومانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بعد أن خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز في 8 مباريات والتعادل 5 والخسارة 12، وأحرز لاعبوه 28 هدفًا واستقبلوا 35 هدفا.


بينما يحتل إيفرتون المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بعد أن خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز في 7 مباريات والتعادل 9 والخسارة فى مثلهما، وأحرز لاعبوه 27 هدفًا واستقبلوا 31 هدفا.

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