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رئيس هيئة الثروة المعدنية يجتمع بقيادات شركة مناجم النوبة

رئيس الهيئة أثناء
رئيس الهيئة أثناء اللقاء، فيتو
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 استقبل الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عصام حوراني رئيس مجلس إدارة شركة مناجم النوبة.

وقامت شركة مناجم النوبة بعرض الأعمال الخاصة بالبحث والاستكشاف لترخيص البحث بمنطقة أم الروس وأكدت الشركة التزاماها بالعمل وفقًا لقواعد التعدين السليمة ووفقًا للأنظمة الدولية المعتمدة فيما يعرف بنظام الجورك (JORC). 

وأفادت بأنها بمراحل متقدمة من أعمال الاستكشاف وتحديد الاحتياطات وإجراء التجارب الميتالوجينية.

وأثني الجيولوجي ياسر رمضان علي أداء عمل الشركة وعلي معدلات تنفيذها لخطط العمل وحثها علي ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأشاد عصام حوراني بمستوي التعاون المقدم من الهيئة والعمل مع الهيئة كنموذج لشركاء النجاح.

 

تدريب العاملين بالهيئة على أعمال الحفر والاستكشاف 

وفي إطار التعاون المشترك اتفق الجيولوجي ياسر رمضان عصام حوارني على استمرار التعاون المشترك بين الطرفين وتدريب العاملين بالهيئة على أعمال الحفر والاستكشاف وكذا استمرار التواصل لمتابعة الأعمال والاجتماع بصفة دورية للوقوف علي أخر المستجدات والعمل علي حل أي معوقات تواجه الشركة.

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