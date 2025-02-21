رئيس هيئة الثروة المعدنية يجتمع بقيادات شركة مناجم النوبة

استقبل الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عصام حوراني رئيس مجلس إدارة شركة مناجم النوبة.

وقامت شركة مناجم النوبة بعرض الأعمال الخاصة بالبحث والاستكشاف لترخيص البحث بمنطقة أم الروس وأكدت الشركة التزاماها بالعمل وفقًا لقواعد التعدين السليمة ووفقًا للأنظمة الدولية المعتمدة فيما يعرف بنظام الجورك (JORC).

وأفادت بأنها بمراحل متقدمة من أعمال الاستكشاف وتحديد الاحتياطات وإجراء التجارب الميتالوجينية.

وأثني الجيولوجي ياسر رمضان علي أداء عمل الشركة وعلي معدلات تنفيذها لخطط العمل وحثها علي ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأشاد عصام حوراني بمستوي التعاون المقدم من الهيئة والعمل مع الهيئة كنموذج لشركاء النجاح.

تدريب العاملين بالهيئة على أعمال الحفر والاستكشاف

وفي إطار التعاون المشترك اتفق الجيولوجي ياسر رمضان عصام حوارني على استمرار التعاون المشترك بين الطرفين وتدريب العاملين بالهيئة على أعمال الحفر والاستكشاف وكذا استمرار التواصل لمتابعة الأعمال والاجتماع بصفة دورية للوقوف علي أخر المستجدات والعمل علي حل أي معوقات تواجه الشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.