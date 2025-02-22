السبت 22 فبراير 2025
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حوادث

حبس مالك شركة استثمار عقاري هارب من 292 سنة سجن

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة الأموال العامة،بحبس مالك شركة متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وعدم تسليمهم الوحدات السكنية والاستيلاء على أموالهم وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين وعدم تسليمهم الوحدات السكنية والاستيلاء على أموالهم.

وأمكن تحديد وضبط المتهم محكوم عليه فى 104 أحكام "حبس جزئى" بإجمالى مدد حبس 292 سنة. بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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أجهزة وزارة الداخلية الاجراءات القانونية الأموال العامة التواصل الاجتماعي قاهرة قسم شرطة قصر النيل

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