التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه نتيجة تناوله جرعة زائدة من المخدرات

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة عامل في مدينة 6 أكتوبر، لقي مصرعه نتيجة تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتوفي تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، أسفرت عن وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

مصرع شخص بسبب مخدرات زائدة

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة شخص في مدينة 6 أكتوبر.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة عامل تم تحديد هويته، لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وأكدت التحريات مفارقته الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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