إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأكتوبر

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أمام لسيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث مدينة 6 أكتوبر اليوم

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مرورى أعلي الطريق فى مدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث.

وبالفحص تبين انقلاب سيار ملاكي أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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