وزير البترول يسلم جوائز مؤتمر إيجبس 2025 للشركات والأفراد

قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بتسليم جوائز مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس ٢٠٢٥ للشركات والأفراد فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتميز العمليات ومراقبة الانبعاثات والمحترفين الشباب فى الطاقة.

مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس ٢٠٢٥



وفى كلمته خلال الاحتفال أكد بدوى أن مؤتمر إيجبس يعد فرصة لبناء جسور التعاون والشراكة لإطلاق كافة الإمكانات والطاقات الإبداعية، مشيرًا إلى أن العنصر البشرى هو مفتاح تحقيق النجاحات.

مؤتمر أيجبس منصة عالمية للطاقة



فيما أكد جون أرديل نائب رئيس شركة إكسون موبيل للبحث والاستكشاف فى كلمته أن مؤتمر إيجبس أصبح منصة عالمية للطاقة وأن تواجد العديد من الشركات العالمية فى مكان واحد يعد فرصة كبيرة لأداء الأعمال وإجراء المباحثات، مشيرًا إلى أن شركة اكسون موبيل تركز على عملياتها فى مصر وقبرص وتسعى لتحقيق اكتشافات ضخمة.



وفازت شركة بى بى بجائزة التميز فى العمليات عن مشروعها الإبداعى فى إنتاج الغاز والمتكثفات بحقولها فى مصر، فيما فازت شركة عمرو لايف ساينس مصر بجائزة أفضل مشروع للسلامة والصحة المهنية عن مشروعها لخفض انبعاثات الغاز وإنتاج الجرافين، كما فازت شركة بتروبل بجائزة أفضل مشروع رائد عن مشروعها لمراقبة الإنبعاثات الهاربة والتحكم بها، وفازت ملك مانى بشركة توتال إنرجيز بجائزة المحترفين الشباب فى الطاقة.

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