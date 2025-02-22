السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

غرفة صناعات الطباعة تبحث مع "المصنفات الفنية" آليات تعامل المطابع مع الشركات ودور النشر

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

عقدت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس نديم إلياس، ندوة بعنوان "حوار مفتوح مع الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية"، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين قطاع الطباعة والهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية.

وجاءت الندوة لتناقش عددًا من القضايا الحيوية التي تهم قطاع الطباعة والتغليف، حيث تم التركيز على آليات تعامل المطابع مع الشركات ودور النشر، وكيفية ضمان الكفاءة والجودة في الإنتاج، كما تم مناقشة آليات التعامل مع العملاء في حالات التصدير، بما في ذلك الشروط القانونية والجمركية المطلوبة لضمان سلاسة العمليات التصديرية.

وتطرقت الندوة إلى موضوع الحصول على تفويضات الطباعة في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الوسائل الرقمية غير الورقية، حيث تم استعراض كيفية التكيف مع هذه التغيرات وضمان استمرارية العمل وفقًا للقوانين واللوائح. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة آليات تعامل المصنفات الفنية مع المطابع، مع التركيز على حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان التعاون الفعال بين الأطراف المعنية.

كما سلطت الندوة الضوء على آلية عمل الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية فيما يتعلق بقطاع الطباعة والتغليف، حيث تم استعراض دور الهيئة في تنظيم القطاع وضمان التزام المطابع وشركات التغليف بالمعايير القانونية. إلى جانب ذلك، تم عرض المعوقات التي تواجه المطابع وشركات التغليف، وتم اقتراح حلول عملية لمعالجتها، بما يسهم في تطوير القطاع وزيادة قدرته التنافسية محليًا ودوليًا.

وأكد المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة الطباعة والتغليف، على أهمية هذه الندوة في تعزيز الحوار بين المطابع والهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الخدمات المقدمة ومواكبة التطورات التكنولوجية والقانونية.

واختتمت الندوة بتأكيد الحضور على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تطوير قطاع الطباعة والتغليف، بما يتوافق مع متطلبات السوق والتحديات المعاصرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة صناعات الطباعة والتغليف صناعات الطباعة والتغليف الطباعة

الأكثر قراءة

غيابات الأهلي أمام الزمالك اليوم

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة (آخر تحديث)

إصابة 5 عمال بحروق إثر انفجار غلاية مياه بمصنع غزل المحلة

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت, هذا العيار يسجل 4731 جنيها

القبض على صاحب شركة استثمار عقاري هارب من 292 سنة سجن في قضايا نصب

شيكابالا يدعم لاعبي الزمالك معنويًا قبل لقاء الأهلي

القصة الكاملة لمصرع آية عادل في الأردن.. شقيقتها تكشف آخر مكالمة معها قبل الوفاة.. أم لطفلين أحدهما رضيع.. يتيمة ووالدتها تعاني مرضا مزمنا.. والنشطاء يكشفون حقيقة الفيديو الصادم

7 نصائح وإرشادات هامة من الكهرباء للمواطنين بشأن العدادات مسبقة الدفع

منوعات

المزيد

انهيار مبنى بسبب حريق ضخم في الأرجنتين (فيديو)

سنراك في المحكمة، تهديد على الهواء بين ترامب وحاكمة ولاية مين بسبب المتحولين جنسيا (فيديو)

وداعا للازدحام، سيارة طائرة تحلق فوق المركبات في أول اختبار ناجح والسعر مفاجأة (فيديو)

بطريقة مسلسل "بريزون بريك" الشهير، لحظة هروب متهم من نافذة المحكمة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني بعد صدام دوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان؟

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية