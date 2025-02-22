السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة التعاون والشباب في الدوري السعودي

فريق الشباب،فيتو
فريق الشباب،فيتو

يستضيف فريق التعاون نظيره الشباب في مواجهة مرتقبة مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري  السعودي

 

ويطمح التعاون، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 27 نقطة، إلى تحقيق الفوز من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب، بينما يسعى الشباب إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في المنافسة على المراكز المتقدمة. 

موعد مباراة التعاون والشباب في الدوري  السعودي

ويستعد فريق التعاون لمواجهة قوية أمام نظيره الشباب ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، في تمام الساعة 4:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون أمام الشباب


سيتم نقل أحداث وتفاصيل المباراة من خلال مجموعة قنوات SSC السعودية، باعتبارها صاحبة حقوق البث الحي والمباشر لمباريات الدوري السعودي في نسخته الحالية بالمنطقة العربية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي بطولة الدوري السعودي دوري روشن السعودي روشن السعودي مباريات الدوري السعودي قنوات SSC فريق التعاون دوري روشن

مواد متعلقة

تعرف على القيمة التسويقية للهلال والاتحاد قبل قمة الليلة بالدوري السعودي

غياب بدر بانون وعبد القادر عن مباراة الغرافة وقطر في الدوري القطري

بنزيما VS الدوسري، التشكيل المتوقع للكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد بدوري روشن

موعد مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها قمة الأهلي والزمالك ومواجهات البريميرليج

رقم تاريخي سلبي لليستر سيتي ونيستلوري بالدوري الإنجليزي

رغم وجود رونالدو، رقم كارثي يطارد النصر بالدوري السعودي بعد الخسارة أمام الاتفاق

لم تحدث في مراكز الشباب، حادثة غريبة بمباراة أودينيزي وليتشي بالدوري الإيطالي (فيديو)

الأكثر قراءة

إصابة 5 عمال بحروق إثر انفجار غلاية مياه بمصنع غزل المحلة

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة (آخر تحديث)

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت, هذا العيار يسجل 4731 جنيها

7 نصائح وإرشادات هامة من الكهرباء للمواطنين بشأن العدادات مسبقة الدفع

10 سنوات في قبضة المقاومة، لحظة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي أفيرا منغيستو ضمن صفقة التبادل بغزة

رزم رزم، ما قصة الأموال التي يوزعها محمد رمضان في الشارع (فيديو)

أول إجراء من تعليم المنوفية ضد مدير المدرسة المتهم بالتحرش بتلميذ

الزمالك يحسم موقف نجمه من قمة الليلة أمام الأهلي

منوعات

المزيد

سنراك في المحكمة، تهديد على الهواء بين ترامب وحاكمة ولاية مين بسبب المتحولين جنسيا (فيديو)

وداعا للازدحام، سيارة طائرة تحلق فوق المركبات في أول اختبار ناجح والسعر مفاجأة (فيديو)

بطريقة مسلسل "بريزون بريك" الشهير، لحظة هروب متهم من نافذة المحكمة (فيديو)

طبيب البابا فرنسيس: حالته مستقرة ولا يواجه خطر الموت

المزيد

خدمات

المزيد

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان؟

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية