يستضيف فريق التعاون نظيره الشباب في مواجهة مرتقبة مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري السعودي.

ويطمح التعاون، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 27 نقطة، إلى تحقيق الفوز من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب، بينما يسعى الشباب إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في المنافسة على المراكز المتقدمة.

موعد مباراة التعاون والشباب في الدوري السعودي

ويستعد فريق التعاون لمواجهة قوية أمام نظيره الشباب ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، في تمام الساعة 4:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون أمام الشباب



سيتم نقل أحداث وتفاصيل المباراة من خلال مجموعة قنوات SSC السعودية، باعتبارها صاحبة حقوق البث الحي والمباشر لمباريات الدوري السعودي في نسخته الحالية بالمنطقة العربية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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