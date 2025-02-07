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رياضة

زوجة نجم الشباب السعودي سر احتفاله بالقوس أمام الخليج

ويسلي هويديت،فيتو
ويسلي هويديت،فيتو

كشفت تقارير سعودية عن سر احتفال الهولندي ويسلي هويدت لاعب فريق الشباب، بالقوس بعد هدفه أمام نظيره الخليج في المباراة التي انتهت بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت التقارير أن ويسلي هويديت توجه للمدرجات واحتفل بالقوس تقديرا لزوجته ايما التي حضرت من هولندا إلى السعودية، وكانت تتابع اللقاء من المدرجات.

 وأكدت التقارير أن ايما أصيبت بمرض السرطان مؤخرا وهذا سبب سفر ويسلي كثيرا لدعمها والحضور معها جلسات الكيماوي،  ولكنه يعود إلى السعودية وتدريبات فريق الشباب في كامل لياقته البدنية.

ويحتل الشباب المركز السادس برصيد 32 نقطة، جمعها من 10 انتصارات وتعادلين و7 هزائم، حيث سجل الفريق 28 هدفًا واستقبل 22.

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الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين الشباب السعودي فريق الشباب ويسلي هويدت

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