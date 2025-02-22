السبت 22 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، شقيقة فهد تعمل في بار ويقرر الانتقام منها

كارولين عزمي في فهد
كارولين عزمي في فهد البطل

تشهد أحداث مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، عمل شقيقته “راوية” التي تلعب دورها كارولين عزمي في بار بعد سجنه كى تستطيع أن تنفق على أسرتها، وبعد خروجه من السجن يقرر البحث عنها ويقرر الانتقام منها لأنها تخطت عادات وتقاليد الصعيد.

مسلسل فهد البطل

وتشهد أحداث الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل صراعا شديدا بين والد فهد البطل وهي الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد العوضي، وشقيقه الذي يلعب دوره الفنان أحمد عبد العزيز على منصب عمدة القرية التي يسكنون فيها.

أبطال مسلسل فهد البطل 

 المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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