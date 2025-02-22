تعرف على القيمة التسويقية للهلال والاتحاد قبل قمة الليلة بالدوري السعودي

الاتحاد والهلال، تتجه أنظار وعشاق الكرة السعودية لمواجهة القمة اليوم السبت، بين الاتحاد أمام نظيره الهلال مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة.

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والهلال مساء اليوم السبت عند الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد

ويمكنك مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد مباشر في الدوري السعودي، عن طريق قنوات اس اس سي السعودية، وبالتحديد عبر قنوات SSC 1 HD، SSC 5 HD، SSC 1 SD، بتعليق فارس عوض.

القيمة التسويقية للهلال والاتحاد

وتبرز القيمة السوقية للفريقين كمؤشر حيوي يعكس قوة الفريقان، إذ تبلغ إجمالي القيمة التسويقية للهلال والتي يتفوق بها كثيرًا على الاتحاد حوالي 178.5 مليون يورو، بينما يعتبر أغلى لاعب في الزعيم هو (روبن نيفيز) بـ28 مليون يورو.

في المقابل، تصل القيمة التسويقية للنادي الاتحاد إلى 119.38 مليون يورو، فيما يعد الفرنسي موسى ديابي هو اللاعب الأغلى في صفوف العميد بـ 35 مليون يورو، بينما تصل القيمة التسويقية لكريم بنزيما نحو 25 مليون يورو.

القيمة السوقية للهلال: 178.5 مليون يورو

القيمة السوقية للاتحاد: 119.38 مليون يورو

معدل أعمار لاعبي الهلال: 28

معدل أعمار لاعبي الاتحاد: 27.4

اللاعب الأغلى في الهلال: روبن نيفيز

اللاعب الأغلى في الاتحاد: موسى ديابي

من المتوقع أن تحظى مباراة الهلال والاتحاد بمتابعة عالية في المنطقة العربية، نظرًا للنجوم التي تشهدها قائمة الفريقين، ويتصدرها كريم بنزيما وحسام عوار في العميد، وأيضًا ميتروفيتش ومالكوم وسافيتش في الهلال.

ويطمح فريق الاتحاد إلى مواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، إذ يتربع حاليًا على قمة روشن في برصيد 52 نقطة في 20 لقاء، ويسعى لتأكيد الصدارة بالفوز على المنافس الرئيسي له بالمسابقة.

في الجهة الأخرى، يأمل الهلال في الفوز اليوم على الاتحاد، للاقتراب أكثر من المنافسة حيث ليس أمامه بديل للفوز بلقاء اليوم، ويحتل الزعيم الوصافة برصيد 48 نقطة في 20 مواجهة حتى الآن.

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