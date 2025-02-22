الدوري الإنجليزي، تستكمل اليوم السبت مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي بـ7 مواجهات وتختتم غدا الأحد بقمة مانشستر سيتي ضد ليفربول.

وانطلقت أمس الجمعة الجولة الـ 26 من البريميرليج بمواجهة برينتفورد ضد ليستر سيتي والتي حسمها برينتفورد برباعية نظيفة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد - 2:30 مساءً - beIN Sports HD 1.

أرسنال ضد وست هام يونايتد - 5:00 مساءً - beIN Sports HD 1.

فولهام ضد كريستال بالاس - 5:00 مساءً - بى ان سبورت اكسترا 2.

إيبسويتش تاون ضد توتنهام - 5:00 مساءً - beIN Sports HD 2.

ساوثهامبتون ضد برايتون - 5:00 مساءً - بى ان سبورت اكسترا 3.

بورنموث ضد وولفرهامبتون - 5:00 مساءً - بى ان سبورت اكسترا 1.

أستون فيلا ضد تشيلسي - 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1.

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