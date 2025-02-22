غياب بدر بانون وعبد القادر عن مباراة الغرافة وقطر في الدوري القطري

يلتقي فريق قطر القطري، المحترف ضمن صفوفه المصري أحمد عبد القادر، أمام الغرافة في المباراة التي ستقام ضمن مباريات الجولة الـ 16 لمنافسات الدوري القطرى باستاد ثاني بن جاسم.



ويحتل الغرافة المركز الثالث برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب الدوري القطرى، بينما يتواجد قطر فى المركز السابع برصيد 19 نقطة.

ويغيب عن المباراة بدر بانون وأحمد عبد القادر.

كانت مؤسسة دوري نجوم قطر قد أعلنت عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال شهر يناير 2025، وحصل أحمد عبد القادر لاعب قطر القطرى،على لقب "لاعب الجولة" فى بطولة الدورى القطرى، وفقًا لموقع "سوفا سكور" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.

واختار الموقع أحمد عبد القادر فى التشكيلة المثالية للجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى القطرى، كما حصل على 9 – 10 كأعلى اللاعبين تقييمًا في الجولة ذاتها.

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