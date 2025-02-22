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محافظات

أنجباها من علاقة غير شرعية، القبض على شاب وفتاة تسببا في وفاة رضيعة بالمنوفية

طفل
طفل

ألقت وحدة مباحث أشمون بمحافظة المنوفية، القبض على المتهمين بإلقاء طفلة حديثة الولادة بقرية الكوادى التابعة لدائرة المركز، وتوفيت بعد نقلها للمستشفى.

وتبين أن وراء الواقعة شابا وفتاة يبلغان من العمر 17 عامًا وأنجبا الطفلة من علاقة غير شرعية وقررا التخلص منها عقب الولادة مباشرة بوضعها بجوار أحد المنازل.

تتجمع حولها القطط، العثور على طفلة حديثة الولادة عارية بالمنوفية

وكانت حالة من الحزن سيطرت على أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك عقب العثور على طفلة حديثة الولادة عارية تمامًا ملطخة بالطين يوجد بها الحبل السري وتتجمع حولها مجموعة من القطط بقرية الكوادي التابعة لدائرة المركز.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة أشمون بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بأنه أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر عثر على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار منزله تتجمع حولها القطط وبها الحبل السري وفاقدة الوعي تمامًا وملطخة بالطين.

بالانتقال والفحص لتبين أن الطفلة عمرها ساعتين وتم نقلها إلى مستشفى أشمون العام وتبين أنها تعاني من نزيف بالمخ وتوفيت بعد ذلك متأثرة بإصابتها وبعد فشل الأطباء في إبقائها على قيد الحياة.

وتكثف مباحث أشمون من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

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المنوفية محافظة المنوفية اخبار حوادث المنوفية مركز أشمون

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