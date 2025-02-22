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رياضة

أماكن دخول جماهير الأهلي والزمالك لحضور مباراة القمة الليلة

جماهير الأهلي والزمالك
جماهير الأهلي والزمالك

حدد استاد القاهرة الدولي، بوابات دخول الجماهير لحضور قمة الأهلي والزمالك، مساء اليوم السبت، في المواجهة التي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

خط سير جمهور الفريقين قبل لقاء اليوم المُرتقب بين الأهلي والزمالك جاء  كالتالي:

- الدرجة الثالثة يمين من بوابة طريق النصر.

- الدرجتان الثانية والثالثة شمال من شارع صلاح سالم.

- الدرجتان الأولى يمين والأولى شمال والـvip من بوابة آل رشدان.

كما حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الخامسة والنصف مساء اليوم موعدا للوصول إلى ستاد القاهرة لخوض مباراة القمة أمام الزمالك والتي تنطلق في السابعة مساء. 

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك اليوم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومصطفى العش وكريم الدبيس 

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأحمد رضا 

الهجوم: حسين الشحات وإمام عاشور وجراديشار 

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ستاد القاهرة الدولي لمواجهة الزمالك اليوم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته اليوم مع نادي الزمالك في مباراة القمة، في السابعة مساء اليوم السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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