السبت 22 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، شباب امرأة يشهد محاولة انتقام من شفاعات

شباب امرأة
شباب امرأة

تشهد أحداث مسلسل شباب امرأة الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق بعض التغيير على سيناريو العمل السينمائي الذي يحمل نفس الاسم، حيث يوجد خلافات بين شفاعات وبعض رجال المنطقة بسبب إيصالات أمانة أخذتهم عليهم، ومحاولة للانتقام منها.

وتخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني القادم بمسلسل شباب امرأة الذي تلعب خلاله شخصية الفنان تحية كاريوكا التي قدمتها في عمل سينمائي يحمل نفس الاسم.

وتواصل غادة عبدالرازق التصوير داخل الحي الشعبي القديم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وتجمعها المشاهد بالفنان يوسف عمر الذي يلعب شخصية الفنان الراحل شكري سرحان.

مسلسل شباب امرأة يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان احمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب،  من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

فيلم شباب امرأة

فيلم "شباب امرأة" أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

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مسلسلات رمضان 2025، غادة عبدالرازق تواصل تصوير شباب امرأة في الحي القديم

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