السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

الاتحاد والهلال، تتجه أنظار وعشاق الكرة السعودية لمواجهة القمة اليوم السبت، بين الاتحاد أمام نظيره الهلال مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة.


موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي


ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والهلال مساء اليوم السبت عند الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة.


القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد


ويمكنك مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد مباشر في الدوري السعودي، عن طريق قنوات اس اس سي السعودية، وبالتحديد عبر قنوات SSC 1 HD، SSC 5 HD، SSC 1 SD، بتعليق فارس عوض.


من المتوقع أن تحظى مباراة الهلال والاتحاد بمتابعة عالية في المنطقة العربية، نظرًا للنجوم التي تشهدها قائمة الفريقين، ويتصدرها كريم بنزيما وحسام عوار في العميد، وأيضًا ميتروفيتش ومالكوم وسافيتش في الهلال.

ويطمح فريق الاتحاد إلى مواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، إذ يتربع حاليًا على قمة روشن في برصيد 52 نقطة في 20 لقاء، ويسعى لتأكيد الصدارة بالفوز على المنافس الرئيسي له بالمسابقة.

في الجهة الأخرى، يأمل الهلال في الفوز اليوم على الاتحاد، للاقتراب أكثر من المنافسة حيث ليس أمامه بديل للفوز بلقاء اليوم، ويحتل الزعيم الوصافة برصيد 48 نقطة في 20 مواجهة حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد والهلال الهلال ضد الاتحاد الدوري السعودي بطولة الدوري السعودي للمحترفين بنزيما بطولة الدوري السعودي

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها قمة الأهلي والزمالك ومواجهات البريميرليج

رقم تاريخي سلبي لليستر سيتي ونيستلوري بالدوري الإنجليزي

رغم وجود رونالدو، رقم كارثي يطارد النصر بالدوري السعودي بعد الخسارة أمام الاتفاق

لم تحدث في مراكز الشباب، حادثة غريبة بمباراة أودينيزي وليتشي بالدوري الإيطالي (فيديو)

حقوق بث وتذاكر مجانية، آل الشيخ يواصل مفاجآته لمباريات الأهلي والهلال بمونديال الأندية

برينتفورد يقسو على ليستر سيتي برباعية نظيفة بالدوري الإنجليزي

فرايبورج يسحق فيردر بريمن بخماسية نظيفة بالدوري الألماني

بمشاركة موسى التعمري، رين يتغلب على إستاد ريمس بالدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

إصابة 5 عمال بحروق إثر انفجار غلاية مياه بمصنع غزل المحلة

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت, هذا العيار يسجل 4731 جنيها

7 نصائح وإرشادات هامة من الكهرباء للمواطنين بشأن العدادات مسبقة الدفع

10 سنوات في قبضة المقاومة، لحظة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي أفيرا منغيستو ضمن صفقة التبادل بغزة

رزم رزم، ما قصة الأموال التي يوزعها محمد رمضان في الشارع (فيديو)

الزمالك يحسم موقف نجمه من قمة الليلة أمام الأهلي

لمشجعى الأهلى والزمالك تعديل على خريطة تشغيل المترو تعرف على التفاصيل

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

سنراك في المحكمة، تهديد على الهواء بين ترامب وحاكمة ولاية مين بسبب المتحولين جنسيا (فيديو)

وداعا للازدحام، سيارة طائرة تحلق فوق المركبات في أول اختبار ناجح والسعر مفاجأة (فيديو)

بطريقة مسلسل "بريزون بريك" الشهير، لحظة هروب متهم من نافذة المحكمة (فيديو)

طبيب البابا فرنسيس: حالته مستقرة ولا يواجه خطر الموت

المزيد

خدمات

المزيد

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية