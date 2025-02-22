السبت 22 فبراير 2025
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أخبار مصر

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم لهذا السبب

قطار
قطار

 تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل حركة نقل الركاب بالسكك الحديدية اليوم السبت 22 فبراير، لتقديم أفضل خدمة للركاب.

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تشهدها البلاد مؤخرا، والتي أجبرت السكك الحديدية على تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط.

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، أكثر من 55 دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى بسبب الشبورة الضبابية، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 100 دقيقة.

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 20  دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 60 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 95  دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45  دقيقة.

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