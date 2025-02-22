الصحفيين تعلن موعد تطبيق الميزة التكافلية الجديدة وصرف الزيادات

أعلن مجلس إدارة صندوق التكافل، الانتهاء من اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقرارات الجمعية العامة للصندوق الخاصة بزيادة الميزة التكافلية، وبناءً عليه تقرر صرف فرق الميزة التكافلية للزملاء، الذين قاموا بصرف مستحقاتهم خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢٤، حتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ لبلوغ سن 60 أو الوفاة، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الموافق 25 فبراير 2025م.



وكانت الجمعية العامة للصندوق قد قررت في 28 يوليو 2024م، زيادة الميزة التكافلية للأعضاء بنسبة 60% اعتبارًا من 2024/1/1م، وزيادة الاشتراك 100 جنيه شهريًا.



وحرصًا من مجلس الإدارة على مصلحة الأعضاء، وتقديرًا للظروف الاقتصادية الحالية، قرر مجلس الإدارة تقسيط فروق الاشتراك للأعضاء المسددين بحد أدنى 50 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من شهر أكتوبر 2024م.

مع العلم بأن عدد الأعضاء المستفيدين من صرف فرق زيادة الميزة التكافلية (149) عضوًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.