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رياضة

فرايبورج يسحق فيردر بريمن بخماسية نظيفة بالدوري الألماني

فرايبورج، فيتو
فرايبورج، فيتو

حقق فريق فرايبورج فوزًا كبيرًا على  ضيفه فيردر بريمن بنتيجة 5-0 في المباراة التي أقيمت  ضمن الجولة الـ23 من الدوري الألماني.


وأنهى فرايبورج الشوط الأول متقدمًا بهدفين سجلهما كيليان سيلدييليا في الدقيقة (15)، وفينتشينزو جريفو في الدقيقة (33).

وفي الشوط الثاني، أضاف جريفو الهدف الثاني له والثالث لفرايبورج في الدقيقة (57)، وأضاف ريتسو دوان الهدفين الرابع والخامس (76، 90+2).

ورفع فرايبورج، رصيده لـ39 نقطة بالمركز الرابع، محققًا انتصاره الرابع على التوالي، والـ12 له في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 8 مباريات والتعادل في ثلاث.

في المقابل، توقف رصيد فيردر بريمن عند 30 نقطة في المركز العاشر، متلقيًا خسارته الثالثة على التوالي، والتاسعة له بالدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 6.

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الدوري الألماني فرايبورج فيردر بريمن

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