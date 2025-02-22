عمرو بدر يطالب بمنع التصوير داخل اللجان في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين

أكد عمرو بدر، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين ثقته الكاملة في نزاهة اللجنة المشرفة على الانتخابات، مشددًا على أهمية الحفاظ على حياد العملية الانتخابية وضمان سيرها بشفافية.

وطالب بدر، بضرورة عقد اتفاق واضح بين اللجنة والمشرفين على الانتخابات لمنع التصوير والدعاية داخل اللجان، مؤكدًا أن ذلك من شأنه الحفاظ على هدوء الأجواء الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.

كما دعا إلى إعادة النظر في المساحات المحددة للإعلانات الدعائية للمرشحين، مشيرًا إلى ضرورة زيادة تلك المساحة بما يتناسب مع الواقع العملي، في ظل عدم التزام البعض بالحدود المقررة.

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