الأربعاء 24 أبريل 2024
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صحة ومرأة

14 طريقة بسيطة لعلاج غازات البطن المؤلمة

الغازات، فيتو
الغازات، فيتو

غازات البطن من الأمور المزعجة للكثير من الأشخاص ويحرص الكثير منهم على تجنب وجود غازات البطن، وتوجد طرق عديدة لإخراج الغازات من الأمعاء، تشمل إخراج البراز وتناول مكملات النعناع، وإذا لم تساعد هذه العلاجات فإن العلاجات المتاحة دون وصفة طبية متاحة. 

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يمكن أن يسبب الغاز المحبوس في الأمعاء ألم شديد وانتفاخ بالمعدة، ويمكن أن يكون شديدًا لدرجة أنه يمكن أن يشبه التهاب الزائدة الدودية أو حصوات المرارة أو حتى أمراض القلب. 

ويمكن أن يؤدي الإسهال والإمساك وبعض الأطعمة وعوامل أخرى إلى تراكم الغازات أكثر من المعتاد وفقًا لموقع "medical news today" الطبي. 

 

غازات البطن، فيتو

ويمكن أن تساعد العديد من العلاجات المنزلية في منع الغازات المحتبسة أو إطلاقها. 

 

1- استخدم الفحم المنشط 

قد تساعد حبيبات الفحم المنشط التي يتم تناولها عن طريق الفم في علاج الغازات أو الوقاية منها، يحبس الفحم الغاز ويزيله عندما يترك الجسم في البراز. 

من الأفضل التحدث مع الطبيب قبل تناول الفحم المنشط واتباع تعليماته.  تمرير الغاز 

 

2. إخراج البراز 

يمكن لحركة الأمعاء أن تخفف الغازات، وعادة ما يؤدي مرور البراز إلى إطلاق أي غازات محاصرة في الأمعاء. 

العلاجات المنزلية قد تساعد في تخفيف الإمساك، إذا لم يكن الأمر كذلك يمكن للصيدلي تقديم المشورة بشأن الخيارات المتاحة دون وصفة طبية. 

 

3. تناول الطعام ببطء 

تناول الطعام بسرعة أو أثناء الحركة يمكن أن يتسبب في استنشاق الهواء وكذلك الطعام، مما يؤدي إلى الألم المرتبط بالغازات. 

وتشمل النصائح لإبطاء تناول الطعام تناول وجبات الطعام حول الطاولة مع أشخاص آخرين ومضغ الطعام عدة مرات يساعد على الهضم 

4. تجنب مضغ اللبان 

مضغ اللبان يساعد على  ابتلاع الهواء، مما يزيد من احتمالية الغازات المحاصرة والمؤلمة. 

 

5. عدم استخدام "الشاليمو" 

قد يؤدي الشرب من خلال الشاليمو في ابتلاع الشخص للهواء. 

لتجنب آلام الغازات والانتفاخ، من الأفضل الشرب من الكوب. 

6. الإقلاع عن التدخين 

الإقلاع عن التدخين، فيتو

تشير الأبحاث إلى وجود صلة بين التدخين ومشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ وقد يتسبب أيضًا في استنشاق الهواء، مما يزيد من خطر الإصابة بالغازات. 

الإقلاع عن التدخين أو تجنبه قد يساعد في إدارة مشاكل الجهاز الهضمي وغيرها من المشاكل الصحية. 

 

7. اختر المشروبات غير الغازية 

المشروبات الغازية، مثل المياه الغازية، يمكن أن تزيد من الغازات في المعدة، وهذا يمكن أن يسبب الانتفاخ والألم. 

 

8. تخلص من الأطعمة المحفزة 

تناول بعض الأطعمة يمكن أن يسبب الغازات المحتبسة. 

أطعمة تسبب تراكم الغازات:  

المحليات الصناعية 

الخضروات  مثل البروكلي، والملفوف، والقرنبيط 

منتجات الألبان 

بعض مكملات الألياف 

البقوليات، وهي المجموعة التي تضم الفول والعدس 

يمكن أن يساعد الاحتفاظ بمذكرات الطعام في تحديد الأطعمة المحفزة. 

وبعض هذه الأطعمة توفر العناصر الغذائية الأساسية، وبدلًا من تجنبها تمامًا قد يكون من الأفضل استهلاك كمية أقل في وجبة واحدة أو تجربة طرق مختلفة لتحضيرها. 

 

9. شاي الأعشاب 

قد تساعد بعض أنواع شاي الأعشاب على الهضم، بما في ذلك التحكم في الغازات. 

وتشمل هذه أنواع الشاي المصنوعة من: 

اليانسون 

البابونج 

زنجبيل 

النعناع 

يمكن أن يعمل اليانسون كملين خفيف، لذلك قد يساعد إذا كانت الغازات ناجمة عن الإمساك. 

10. بذور الشمر 

بذور الشمر، فيتو

بذور الشمر هي أداة مساعدة هضمية شائعة في جميع أنحاء العالم، ويستخدم الناس البذور والمستخلصات لعلاج انتفاخ البطن وآلام المعدة وأعراض أخرى، وتشير بعض الأبحاث على الحيوانات إلى أنه قد يساعد في حماية بطانة الجهاز الهضمي. 

ويمكن للناس إضافة بذور الشمر إلى السلطات واليخنات والأطباق الأخرى، في بعض الأماكن ويمضغ الناس قليلًا من بذور الشمر بعد تناول الطعام للمساعدة في الهضم وإنعاش الفم.  

11. تناول مكملات النعناع 

يأخذ بعض الأشخاص كبسولات زيت النعناع لحل مشكلات مثل الانتفاخ والإمساك والغازات المحتبسة، وتشير بعض الأبحاث إلى أن ذلك قد يساعد.  

يمنع النعناع امتصاص الحديد، لذلك يجب على الأشخاص عدم تناول هذه الكبسولات مع مكملات الحديد، وقد لا تكون مناسبة للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم. 

12. زيت القرنفل 

زيت القرنفل، فيتو

يُستخدم زيت القرنفل تقليديًا لعلاج شكاوى الجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ والغازات وعسر الهضم.  

تناول زيت القرنفل بعد الوجبات يمكن أن يزيد من إنزيمات الجهاز الهضمي ويقلل من كمية الغازات في الأمعاء. 

13. الحرارة 

إن وضع زجاجة ماء ساخن أو وسادة تدفئة على البطن يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الغازات وعدم الراحة، ويعمل الدفء على استرخاء عضلات الأمعاء مما يساعد الغازات على التحرك عبر الأمعاء، ويمكن للحرارة أيضًا أن تقلل من الإحساس بالألم. 

14. خل التفاح

خل التفاح، فيتو

قد يساعد خل التفاح في إدارة عسر الهضم الوظيفي، والذي تشمل أعراضه الانتفاخ. 

أضف ملعقة كبيرة من الخل إلى كوب من الماء واشربه قبل الوجبات للوقاية من آلام الغازات والانتفاخ، ومن المهم بعد ذلك شطف الفم بالماء لأن الخل يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان. 

 

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