انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة.. إقبال ملحوظ على التصويت.. والالتزام بضوابط الاقتراع على 6 مقاعد.. والمستشار أبو الحسين قايد رئيسا للنادي بالتزكية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، فوز المستشار أبو الحسين قايد بمنصب رئاسة النادي بالتزكية.

نتيجة انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة

كما أعلنت اللجنة القضائية عن فوز على مقعد المستشارين كل من المستشار شادي خليفة، والمستشار محمود محمد المرغني.

وعلى مقعد رؤساء المحاكم والقضاة، فاز كل من المستشار محمد صلاح، والمستشار محمد فاروق، وعلى مقعد النيابة، فاز المستشار رامي حسن، والمستشار محمد أبو الدهب.

إقبال ملحوظ من القضاة بانتخابات التجديد الثلثي

وشهدت انتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر، إقبالًا ملحوظًا من جانب أعضاء النادي من المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، على الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع حتى منتصف اليوم الانتخابي.

وبدا واضحًا إقبال الناخبين الكبير على التوافد على مقر إجراء الانتخابات بدار القضاء العالي، حيث تجاوز عدد الحضور نحو ألفي قاض حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم.

وأكد عدد كبير من المستشارين والقضاة أن عدد المشاركين في الانتخابات كبير ولم يكن متوقعا، لا سيما أن العملية الانتخابية تأتي في إطار التجديد الثُلثي وليس التجديد الكلي لعضوية مجلس إدارة النادي، إلى جانب أن مدة العضوية للمجلس بمن فيهم من سيُعلن فوزهم في انتخابات اليوم، ستنتهي في غضون شهور قليلة، بحيث تُجرى انتخابات تجديد شاملة على منصب رئيس النادي وكامل أعضاء مجلس الإدارة مع نهاية العام الجاري.

ومن جانبه، قال المستشار أشرف عيسى الأمين العام للجنة القضائية الرئاسية المشرفة على العملية الانتخابية، تسير بسلاسة وهدوء وانتظام، وفي ضوء الضوابط التي وضعتها اللجنة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس اللجنة.

المستشار أشرف عيسى

وأضاف المستشار أشرف عيسى أن هذه الضوابط التنظيمية نجحت في تحقيق أعلى مستويات التنظيم والعدالة، على النحو الذي أتاح لجموع رجال القضاة ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ووضوح، حيث جرى توفير بيئة انتخابية تعكس تقاليد النادي الراسخة.

ضوابط إجراء انتخابات نادي القضاة

وكانت اللجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا، قد أعلنت التفاصيل الكاملة للضوابط والإجراءات التي سيتم اتباعها لضمان سير العملية الانتخابية وفقًا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي، والتي انطلقت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة حتى السادسة مساء.

وأوضح المستشار أشرف عيسى رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية الأمين العام للجنة، أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات التنظيم والعدالة بما يتيح لجميع القضاة ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ووضوح، مع توفير بيئة انتخابية تعكس تقاليد النادي الراسخة في احترام إرادة الجمعية العمومية.

وقررت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي القضاة تشكيل (15) لجنة فرعية لتلقي أصوات الناخبين من نواب رؤساء الاستئناف ومن في درجتهم من مستشاري النقض بالأقدمية المطلقة، وذلك لاختيار المرشحين وفقًا للتوزيع التالي:

عدد (2) من المستشارين، عدد (2) من أعضاء النيابة العامة، عدد (2) من الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية، على أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة قاضٍ بالمحاكم الابتدائية، وفي حال عدم فوز أحد بدرجة قاضٍ، يتم اختيار صاحب أعلى الأصوات بديلًا عن الفائز من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية الحاصل على أعلى الأصوات.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي القضاة أن توزيع اللجان الفرعية سيكون كالتالي:

اللجنة (1): المتقاعدين.

اللجنة (2): الرئيس ونواب ومستشاري محكمة النقض.

اللجان (3 - 5): للرؤساء بمحاكم الاستئناف.

اللجنة (6): لنواب محكمة الاستئناف.

اللجنة (7): لمستشاري محكمة الاستئناف.

اللجان (8 - 10): للرؤساء بالمحاكم الابتدائية (الفئة أ) ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة.

اللجنة (11): للرؤساء بالمحاكم الابتدائية (الفئة ب) ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة.

اللجنتان (12 - 13): للقضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة.

اللجنة (14): لوكلاء النائب العام.

اللجنة (15): للمساعدين والمعاونين بالنيابة العامة.

انطلاق التصويت في انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة

وبدأت عملية التصويت يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2025 من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً، مع تخصيص ساعة ونصف لصلاة الجمعة والغداء.

استمر الاقتراع بعد الموعد المقرر حتى يدلي جميع الناخبين المتواجدين بالمقر الانتخابي بأصواتهم.

قامت اللجنة العامة بحصر عدد الناخبين الحاضرين عند انتهاء موعد التصويت، وغلق المقر الانتخابي بعد إدلاء جميع الحاضرين بأصواتهم وإعلان انتهاء التصويت رسميًا.

إجراءات التصويت بانتخابات التجديد الثلثي

وأدلي الناخب بصوته عن طريق التأشير على البطاقة المعدة لذلك، باختيار العدد المطلوب من كل فئة دون زيادة أو نقصان.

يتحقق رئيس اللجنة الفرعية من شخصية الناخب قبل تسليمه بطاقة الاقتراع، على أن تكون البطاقة ممهورة بتوقيعه أو خاتمه الرسمي.

قام الناخب بالإدلاء بصوته خلف الساتر المخصص لذلك، ثم يضع البطاقة في الصندوق المخصص.

في حال تعذر التصويت كتابيًا بسبب ظروف صحية، يجوز للناخب الإدلاء بصوته شفاهة لرئيس اللجنة الفرعية، الذي يثبته في البطاقة.

يوقع الناخب في كشف الناخبين المثبت باللجنة الفرعية، ويوقع أمين اللجنة أمام اسمه.

لا يجوز التصويت بالوكالة، ويُقبل في إثبات الشخصية بطاقة الرقم القومي، جواز السفر، أو بطاقة عضوية نادي القضاة سارية الصلاحية.

أوجه بطلان الأصوات:

يعتبر الصوت باطلًا إذا كان معلقًا على شرط، أو إذا تم اختيار أكثر أو أقل من العدد المطلوب.

تعتبر البطاقة لاغية إذا تضمنت توقيع الناخب، أو أي علامة تكشف هويته، أو تخالف سرية التصويت.

واجبات رؤساء اللجان الفرعية:

التحقق من سجل قيد الناخبين وحصر عدد بطاقات التصويت قبل بدء الاقتراع.

الإشراف على التصويت والتأكد من مطابقة الإجراءات للقواعد المنظمة.

الإشراف على عملية الفرز داخل مقر اللجنة، أو نقله لمقر اللجنة العامة عند الضرورة بقرار من رئيس اللجنة العامة.

إثبات كافة الاعتراضات الواردة أثناء الفرز بمحضر رسمي، موقع من رئيس اللجنة وأمينها.

تسليم محاضر الفرز وكافة المستندات إلى اللجنة العامة، وفقًا للإجراءات المحددة.

واجبات اللجنة العامة

الإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة النهائية.

تحديد الحيز الانتخابي وحدوده قبل بدء الاقتراع، وإثبات ذلك رسميًا.

مراجعة أوراق الانتخابات المستلمة من اللجان الفرعية.

الفصل في أي اعتراضات على الاقتراع أو الفرز، بقرار نهائي يصدر بالأغلبية المطلقة بعد المداولة السرية.

تجميع الأصوات وإعداد كشف نهائي يوضح عدد المقيدين، عدد الحاضرين، عدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وتحديد الفائزين من كل فئة.

إعداد محضر نهائي بنتائج الانتخابات، موقع من رئيس اللجنة العامة وأعضائها وأمين السر.

إعلان النتيجة النهائية، لمن فاز بالتزكيه ومن فاز بأعلى الأصوات الصحيحه

على المقاعد التالية:

مقعد رئيس النادى

عدد (2) من المستشارين

عدد (2) من أعضاء النيابة العامة.

عدد (2) من الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية، مع ضمان تمثيل أحدهم على الأقل بدرجة قاضٍ، أو تطبيق القواعد المنظمة في حال عدم تحقق ذلك.

تسليم كافة المستندات إلى اللجنة الرئاسية التنسيقية، لمراجعتها وإعلان النتيجة رسميًا.

نشر التعليمات على اللوحة الرئيسية بالنادي الرئيسي والنادي النهري، وإرسالها إلى أندية الأقاليم، وتسليم نسخة نهائية إلى أعضاء اللجان المشرفة.

يشار إلى أن انتخابات التجديد الثُلثي لنادي القضاة تُجرى على 6 مقاعد بمجلس إدارة النادي، حيث يتنافس 29 مرشحا من المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة، على مقعدين مخصصين للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.

ويترأس المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على الانتخابات، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: المستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار يوسف عثمان رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محسن مبروك رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار عبد العزيز إبراهيم طنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار عادل السعيد رئيس محكمة الاستئناف سابقا.

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