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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، طرح أغنية مسلسل أم 44 بطولة سمية الخشاب (فيديو)

مسلسل أم 44، فيتو
مسلسل أم 44، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تخوض الفنانة سمية الخشاب سباق رمضان 2025، بمسلسها الجديد أم 44.

 

مسلسل أم 44 في رمضان 2025 

وطرحت الشركة المنتجة أغنية مسلسل أم 44 لسمية الخشاب أغنية العمل وغنتها شخصية أبلة فاهيتا. 

ويعرض في موسم رمضان الدرامي المقبل مسلسل أم 44 وهو دراما اجتماعية من المقرر عرضها على منصة “شاهد”. 

 

تفاصيل مسلسل أم 44

يركز المسلسل على حياة مجموعة من النساء اللاتي تجاوزن سن الأربعين، مسلطًا الضوء على تجاربهن الشخصية والاجتماعية والعاطفية، ويمزج بين الدراما والكوميديا.  

تشارك في بطولة المسلسل سمية الخشاب، وجومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، إيمان الحسيني، عبير أحمد، والمسلسل من تأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، التي تقدم صورة صادقة عن حياة المرأة بعد الأربعين، مسلطة الضوء على التحديات التي تواجهها في علاقاتها ومحيطها الاجتماعي. يتولى الإخراج المثنى صبح. 

وسينافس المسلسل السعودي “أم 44” الأعمال الفنية في شهر رمضان 2025، ومن المتوقع أن يكون من أبرز الأعمال الدرامية في هذا الموسم.  

 

مسلسل سمية الخشاب في رمضان 2025 

يُذكر أن هذا العمل يضم نخبة من النجوم العرب من مختلف الدول، مما يعكس تنوع الشخصيات والثقافات التي يطرحها المسلسل.  

وكانت مديرة أعمال سمية الخشاب قد قالت في لقاء خاص سابق لفيتو أن الفنانة تواجدت مدينة الرياض من أجل تصوير مشاهد مسلسل أم 44 واستمر التصويرإلى عدة أيام تمهيدا لعرضه في رمضان 2025.

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