بمشاركة موسى التعمري، رين يتغلب على إستاد ريمس بالدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، فاز فريق رين بهدف دون رد أمام إستاد ريمس في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وأحرز هدف رين أرنود في الدقيقة 10 من ركلة جزاء.

ويتواجد اللاعب الأردني موسى التعمري في التشكيل الأساسي لفريق رين الفرنسي.

تشكيل رين الفرنسي

تشكيل إستاد ريمس

ويحتل رين المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة بينما يحتل إستاد ريمس المركز الرابع عشر برصيد 24.

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