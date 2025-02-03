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رياضة

بعد الانضمام لرين الفرنس، التعمري أغلى لاعب عربي آسيوي في أوروبا

موسى التعمري،فيتو
موسى التعمري،فيتو

أعلن نادي رين الفرنسي تعاقده مع المهاجم الأردني المميز موسى التعمري قادمًا من فريق مونبلييه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبانضمام مرسى التعمري لرين الفرنسي يصبح أغلى لاعب عربي من قارة آسيا ينضم لناد أوروبي حيث تقدر الصفقة بـ 9 ملايين يورو للاعب.

 

ويأتي تعاقد نادي رين مع موسى التعمري في ظل رغبة النادي في تدعيم هجوم الفريق خلال الموسم الحالي، خاصة في ظل تذبذب النتائج مؤخرًا.

وكان التعمري قد رفض الانضمام للنادي الأهلي وانسحب الأحمر من الصفقة بسبب المغالاة المالية للاعب.

 

 

 

وسيمتد عقد التعمري مع رين لمدة ثلاث سنوات، ليصبح أحد الركائز الهجومية الجديدة للفريق، وذلك لتعويض رحيل الجزائري أمين غويري، الذي انتقل مؤخرًا إلى أولمبيك مارسيليا في صفقة بلغت قيمتها 19 مليون يورو.

وخلال الموسم الحالي، شارك التعمري في 14 مباراة بالدوري الفرنسي، وسجل هدفين وصنع هدفًا، حيث أنه كان يعد من نجوم فريق مونبلييه.

ويأمل ستاد رين، الذي يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة من 20 مباراة، في أن يسهم التعمري في تحسين نتائجه خلال النصف الثاني من الموسم.

 

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موسى التعمري رين الفرنسي الأهلي الدوري الفرنسي أمين غويري أولمبيك مارسيليا

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